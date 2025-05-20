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Водій ГУР евакуював підбитий росіянами броньовик з поля бою: відео з фронту

Водій ГУР евакуював підбитий росіянами броньовик з поля бою: відео з фронту

Під час операції на Куп’янському напрямку бійці «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України виїхали на бойове завдання, і їхній броньовик M1224 MaxxPro підбили росіяни.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Машина зберегла життя військових – вони спішились та продовжили маневр, а MaxxPro залишився в зоні ворожого ураження.

«Боєць підрозділу логістики вирішив зберегти машину – на місці переконався, що двигун справний, і на трьох колесах зі скреготом металу по асфальту успішно, «з іскрою», евакуював MaxxPro», – йдеться в повідомленні.

Процес евакуації техніки зафіксували аеророзвідники підрозділу.

Агентство Телевидения Новости

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