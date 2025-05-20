Водій ГУР евакуював підбитий росіянами броньовик з поля бою: відео з фронту
Під час операції на Куп’янському напрямку бійці «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України виїхали на бойове завдання, і їхній броньовик M1224 MaxxPro підбили росіяни.
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
Машина зберегла життя військових – вони спішились та продовжили маневр, а MaxxPro залишився в зоні ворожого ураження.
«Боєць підрозділу логістики вирішив зберегти машину – на місці переконався, що двигун справний, і на трьох колесах зі скреготом металу по асфальту успішно, «з іскрою», евакуював MaxxPro», – йдеться в повідомленні.
Процес евакуації техніки зафіксували аеророзвідники підрозділу.