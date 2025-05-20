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Понад 44 тисячі громадян незаконно перетнули кордон з 2022 року

Понад 44 тисячі громадян незаконно перетнули кордон з 2022 року

З початку 2022 року понад 44 тисячі громадян незаконно перетнули український кордон, ще майже 30 тисяч – затримали під час спроби втечі. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради розслідує масові зловживання та схеми, які дозволяли ухилятися від мобілізації.

Про це повідомила народна депутатка Юлія Яцик.

За даними ДПС з початку 2022 року затримано майже 30 тис. громадян під час спроби незаконного перетину кордону, незаконно перетнули кордон ще 44,9 тис. громадян.

Органами досудового розслідування порушено понад 7 тис. кримінальних справ, повʼязаних із незаконним перетином кордону, проте реальних вироків суду трохи понад 400.

Основні способи незаконного перетину кордону: 

перетин кордону за підробленими документами про зняття з військового обліку, довідкам ВЛК про непридатність, документам про статус багатодітного батька чи рішеннями судів про наявність на утриманні дітей, документів про статус здобувача вищої освіти за кордоном, про акторку у лікуванні (реабілітації) за кордоном та ін.);без проходження відповідного прикордонного контролю (зокрема в пунктах пропуску);з використанням громадянами своїх паспортів іноземних держав;шляхом перетинання лінії зіткнення з подальшим виїздом за кордон через тимчасово окуповану територію і рф;виїзд через систему «Шлях» (як водія, який здійснює перевезення медичних та гуманітарних вантажів або водія з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів тощо);на підставі листів державних та правоохоронних органів до Держприкордонслужби з клопотаннями щодо сприяння військовозобовʼязаним особам у перетині державного кордону.

Агентство Телевидения Новости

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