Де окупанти намагалися атакувати на Харківщині: гарячі напрямки

Оперативна інформація станом на 8:00 21.05.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог завдавав авіаударів по населеному пункту Дворічанське Харківської області.

На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ в районі Вовчанська та в напрямку Строївки.

На Куп’янському напрямку вчора мала місце атака загарбників в районі Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ в районах населених пунктів Копанки, Рідкодуб, Новий Мир, Греківка, Зелена Долина, Ямполівка, Торське.

На Сіверському напрямку ворог здійснив одну спробу пройти вперед в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах Часового Яру, Курдюмівки та у бік Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Дружби, Петрівки та Торецька.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, дві бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи, 71 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 76 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів, а також важку вогнеметну систему.

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