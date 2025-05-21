Цієї ночі над Україною було знищено 63 «Шахеди»

У ніч на 21 травня (із 00:30 21 травня) противник атакував 76 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 63 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 22 – збито вогневими засобами ураження, 41 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Сумщина.

Агентство Телевидения Новости