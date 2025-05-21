Окупанти вдарили ракетою по стрільбищу у Сумській області: шестеро загиблих, є поранені

20 травня росія завдала ракетного удару по стрільбищу у Сумській області. Внаслідок атаки є жертви та поранені серед військових.

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України.

«У результаті удару під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинуло 6 військовослужбовців, понад 10 – отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командира військової частини відсторонено, необхідну інформацію передано правоохоронним органам.

Командування Національної гвардії та правоохоронні органи дадуть правову оцінку діям посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку.

Як повідомили у Нацгвардії, раніше були розроблені алгоритми дій і надані всі необхідні розпорядження щодо дій в умовах загрози повітряних ударів, а також з метою недопущення порушень заходів безпеки та скупчення особового складу.

Агентство Телевидения Новости