Майже два роки вважався зниклим безвісти: стало відомо про смерть нацгвардійця з Харківщини

На Харківщині попрощаються з молодшим сержантом Нацгвардії Олександром Мельником, який зник безвісти у серпні 2023 року під час бойового завдання поблизу Роботиного. Після майже два роки пошуків родина отримала підтвердження загибелі воїна.

Про це повідомляє Валківська міська рада.

На Харківщині вшанують пам’ять Олександра Мельника – воїна, який рік і 9 місяців вважався зниклим безвісти. Він народився 26 листопада 1973 року в місті Перещепине на Дніпропетровщині, але з дитинства проживав у Валках, куди переїхала його родина. Навчався у Валківській школі, після чого здобув освіту в Карлівському професійно-технічному училищі та працював на місцевому цегельному заводі.

Проходив строкову службу в Сімферополі, після чого присягнув на вірність Україні. У 2003 році одружився, згодом у родині народився син. У 2015 році добровільно приєднався до сил оборони України, брав участь в антитерористичній операції у Слов’янську, Артемівську, Часовому Яру та Бахмуті.

У червні 2022 року вступив до бригади оперативного призначення Нацгвардії України. Восени того ж року брав участь у звільненні населених пунктів Харківської області. За службу був відзначений низкою нагород, зокрема відзнакою Президента України «За участь в АТО».

14 серпня 2023 року під час бойового завдання біля села Роботине на Запоріжжі Олександр Мельник зник безвісти, воїна визнали загиблим. Цього тижня його поховають на малій батьківщині – у Валках.

Агентство Телевидения Новости