Харків та шість населених пунктів області були атаковані рашистами упродовж доби
Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати Харків, прикордоння та прифронтові райони Харківщини.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів у місті Куп’янськ постраждали 72-річна, 69-річна і 55-річна жінки; у селі Мирне Кіндрашівської громади зазнав поранень 57-річний чоловік, у селі Нечволодівка постраждала 58-річна жінка; у селищі Борова постраждала 26-річна жінка.
У селі Лукашове Вовчанської громади 62-річна жінка підірвалася на невідомому вибуховому пристрої.
За словами Синєгубова, ворог поцілив БпЛА по Шевченківському району Харкова.
Окупанти застосовували по Харківщині різні види озброєння:
▪️ 4 КАБ;▪️ 7 БпЛА «Герань-2»▪️ 2 БпЛА (тип уточнюється)▪️ 2 FPV-дрони
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️ у Куп’янському районі пошкоджено 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди, зруйновано 2 будинки;
▪️ у Харківському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство.
Упродовж минулої доби зафіксовано 164 бойові зіткнення.
▪️ на Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ в районі Вовчанська та в напрямку Строївки.
▪️ на Куп’янському напрямку вчора мала місце атака загарбників в районі Нової Кругляківки.