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П’яний чоловік у Харкові виганяв батька з дому: поліція склала адмінпротокол

П’яний чоловік у Харкові виганяв батька з дому: поліція склала адмінпротокол

У Харкові поліція припинила факт домашнього насильства.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

До Харківського районного управління поліції № 2 надійшло повідомлення від 75-річного чоловіка про те, що син його ображає та погрожує фізичною розправою.

На виклик виїхали поліцейські сектору протидії домашньому насильству. У квартирі правоохоронці виявили 39-річного чоловіка у стані алкогольного сп’яніння, який поводився агресивно, ображав, штовхав та виганяв із власної оселі батька похилого віку.

Поліцейські склали щодо кривдника адміністративний протокол за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли терміновий заборонний припис, який забороняє порушнику в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою терміном на 5 діб.

Поліцейські попередили чоловіка про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства.

Агентство Телевидения Новости

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