У Харкові газовики ліквідували витік газу в Київському районі

Харківські газовики провели ремонтні роботи на підземному газопроводі.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

«У Київському районі міста фахівці Харківської міської філії «Газмережі» ліквідували витік газу на підземному газопроводі низького тиску шляхом заміни корозійної ділянки», – йдеться у повідомленні.

Роботи вдалося виконати оперативно та без припинення газопостачання мешканцям району. Газопровід, на якому проводили роботи, є частиною міської газорозподільної системи та забезпечує стабільне постачання природного газу одному з мікрорайонів Харкова.

«Постійна увага до стану мереж дозволяє своєчасно реагувати та підтримувати безперебійний газорозподіл у місті», – зазначають газовики.

Агентство Телевидения Новости