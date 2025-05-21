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Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів Харківщини за добу

Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів Харківщини за добу

Під ударами окупантів перебували Куп’янський, Ізюмський, Харківський та Богодухівський райони. Проти мирного населення росіяни застосували керовані авіабомби, БпЛА, РСЗВ та FPV-дрони.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Під час мінометного обстрілу міста Куп’янськ відбулося влучання в житловий будинок. Три місцеві мешканки 55, 69 та 72 років зазнали гострої реакції на стрес.

Внаслідок удару керованими авіабомбами у місті Куп’янськ пошкоджено житлові будинки. 78-річні чоловік та його дружина отримали вибухові поранення та порізи.

У селі Нечволодівка через удар КАБ пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. 58-річна жінка отримала поранення.

Внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ «Град» пошкоджено будинки в селі Московка. Поранений чоловік.

Також під час артобстрілу у селищі Борова отримала поранення 26-річна парамедикиня бригади швидкої допомоги міста Харків.

20 травня поліцейські здійснили 65 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 9 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації. 

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 24 737 воєнних злочинів, скоєних на території області.

Агентство Телевидения Новости

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