Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів Харківщини за добу

Під ударами окупантів перебували Куп’янський, Ізюмський, Харківський та Богодухівський райони. Проти мирного населення росіяни застосували керовані авіабомби, БпЛА, РСЗВ та FPV-дрони.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Під час мінометного обстрілу міста Куп’янськ відбулося влучання в житловий будинок. Три місцеві мешканки 55, 69 та 72 років зазнали гострої реакції на стрес.

Внаслідок удару керованими авіабомбами у місті Куп’янськ пошкоджено житлові будинки. 78-річні чоловік та його дружина отримали вибухові поранення та порізи.

У селі Нечволодівка через удар КАБ пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. 58-річна жінка отримала поранення.

Внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ «Град» пошкоджено будинки в селі Московка. Поранений чоловік.

Також під час артобстрілу у селищі Борова отримала поранення 26-річна парамедикиня бригади швидкої допомоги міста Харків.

20 травня поліцейські здійснили 65 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 9 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 24 737 воєнних злочинів, скоєних на території області.

Агентство Телевидения Новости