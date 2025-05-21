Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів Харківщини за добу
Під ударами окупантів перебували Куп’янський, Ізюмський, Харківський та Богодухівський райони. Проти мирного населення росіяни застосували керовані авіабомби, БпЛА, РСЗВ та FPV-дрони.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Під час мінометного обстрілу міста Куп’янськ відбулося влучання в житловий будинок. Три місцеві мешканки 55, 69 та 72 років зазнали гострої реакції на стрес.
Внаслідок удару керованими авіабомбами у місті Куп’янськ пошкоджено житлові будинки. 78-річні чоловік та його дружина отримали вибухові поранення та порізи.
У селі Нечволодівка через удар КАБ пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. 58-річна жінка отримала поранення.
Внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ «Град» пошкоджено будинки в селі Московка. Поранений чоловік.
Також під час артобстрілу у селищі Борова отримала поранення 26-річна парамедикиня бригади швидкої допомоги міста Харків.
20 травня поліцейські здійснили 65 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 9 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 24 737 воєнних злочинів, скоєних на території області.