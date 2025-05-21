Чим насправді займатиметься у ЗСУ суддя «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво

Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво нещодавно заінтригував прихильників відео, на якому він постав у військовій формі та де проходив бойову підготовку.

Про це повідомляє УНІАН.

Це стало приводом для домислів про те, що він поповнив лави ЗСУ як воїн, однак сам Ектор сказав, що дійсно став частиною армії, однак виконувати бойові завдання не буде.

Річ у тім, що Ектор став представником 429-го окремого полку безпілотних систем «АХІЛЛЕС».

«Бути українським воїном – велика честь і відповідальність. Це звання носять найкращі. Тому маю уточнити. Як іноземець, я міг би приєднатися до іноземного легіону, але моє серце давно належить 429-му окремому полку безпілотних систем «Ахіллес». Це підрозділ, бійців якого я підтримую тривалий час, тож зараз пройшов спеціальний вишкіл разом із ними. Намагаюся зсередини зрозуміти, як функціонує полк, які виникають проблемні питання, і які є шляхи їх вирішення», – розповів Ектор у своїх соцмережах.

Він додав, що надалі братиме участь у тих активностях підрозділу, до яких його залучить командування, і допомагатиме із забезпеченням.

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