В Іспанії застрелили ексрадника Януковича Андрія Портнова

Ексзаступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили біля Мадрида в Іспанії.

Про вбивство Портнова повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела, близькі до розслідування.

Біля воріт американської школи Мадрида в місті Посуело-де-Аларкон застрелили чоловіка, який виявився Андрієм Портновим.

За інформацією іспанської радіостанції Cadena SER, біля воріт школи на жертву чекав невідомий на мотоциклі. Коли Портнов під’їхав, чоловік відкрив по ньому вогонь та втік. Портнов дістав чотири вогнепальні поранення в груди й одне – в голову.

За даними видання El País, Портнов перебував за кермом Mercedes, коли було скоєно напад

«Жертва щойно відвезла своїх дітей до школи, коли в неї п’ять разів вистрілили двоє чи троє нападників. На даний момент арештів немає», – пише видання.

Інцидент стався близько 9:15 ранку, коли учні, від дошкільнят до старшокласників, вже пішли до класів. Після прибуття правоохоронці підтвердили смерть внаслідок травм, несумісних з життям, отриманих внаслідок кількох вогнепальних поранень.

«Один постріл, смертельний, був у голову, на рівні шиї, ззаду, але під кутом, а два інших – у тіло, в живіт і бік», – пише El País.

Поліція не надає подробиць про тип використаної зброї, оскільки розслідування щойно розпочалося.

Агентство Телевидения Новости