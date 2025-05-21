У Харкові дві жінки торгували психотропами

Двоє харків’янок віком 38 та 39 років налагодили «бізнес» зі збуту наркотичних речовин. У період із серпня 2024 по квітень 2025 року вони систематично розповсюджували психотропну речовину PVP шляхом залишення «закладок» у різних районах Харкова.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Один із фактів було зафіксовано поблизу дошкільного навчального закладу.

Фігурантки діяли за узгодженим планом: одна залишала психотропи у заздалегідь підготовлених схованках, інша – забезпечувала зовнішній контроль місцевості з метою уникнення викриття, перевіряючи наявність сторонніх осіб та камер відеоспостереження.

У ході слідчих дій працівниками поліції вилучено низку згортків, обгорнутих в ізоляційну стрічку, вміст яких – прозора кристалічна або порошкоподібна речовина – було досліджено експертами. За результатами експертиз, усі зразки містили у своєму складі психотропну речовину PVP, заборонену до обігу на території України та віднесену до категорії особливо небезпечних.

Правоохоронці викрили фігуранток. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області двом громадянкам повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости