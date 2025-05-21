Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:37
Просмотров: 78

Поліція оголосила підозру військовому ТЦК, який побив учителя в Харкові

Поліція оголосила підозру військовому ТЦК, який побив учителя в Харкові

Правоохоронці розслідують побиття цивільного чоловіка військовим під час перевірки документів у Харкові. Постраждалим виявився місцевий учитель, а фігуранту справи, працівнику ТЦК, повідомлено про підозру в хуліганстві.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Встановлено, що інцидент стався у Харкові під час роботи мобільної групи з оповіщення військовозобов’язаних. Під час спілкування з місцевим мешканцем між ним та одним із працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки виник словесний конфлікт, у ході якого військовослужбовець двічі вдарив чоловіка.

Постраждалий, вчитель історії однієї з міських шкіл, звернувся до поліції із заявою про вчинення злочину.

Правоохоронці зареєстрували подію в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 