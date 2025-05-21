Поліція оголосила підозру військовому ТЦК, який побив учителя в Харкові

Правоохоронці розслідують побиття цивільного чоловіка військовим під час перевірки документів у Харкові. Постраждалим виявився місцевий учитель, а фігуранту справи, працівнику ТЦК, повідомлено про підозру в хуліганстві.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Встановлено, що інцидент стався у Харкові під час роботи мобільної групи з оповіщення військовозобов’язаних. Під час спілкування з місцевим мешканцем між ним та одним із працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки виник словесний конфлікт, у ході якого військовослужбовець двічі вдарив чоловіка.

Постраждалий, вчитель історії однієї з міських шкіл, звернувся до поліції із заявою про вчинення злочину.

Правоохоронці зареєстрували подію в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Агентство Телевидения Новости