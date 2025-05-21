Окупанти вдарили дроном по будівлі податкової на Харківщині

Вночі 21 травня через ворожий обстріл на Харківщини пошкоджено адмінбудівлю податкової. Під удар потрапила Чугуївська ДПІ.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

В інспекції значні пошкодження фасаду та покрівлі, вибиті вікна. Без постраждалих.

«Такі атаки вкотре доводять, що російські війська цілеспрямовано бʼють по цивільних об’єктах, держустановах і мирних громадянах», – написав Кравченко.

Агентство Телевидения Новости