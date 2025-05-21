У червні Польща скасовує безмитну торгівлю з Україною: що відомо

Польща скасовує АТМ – європейський механізм автономних торгівельних заходів, який давав змогу безмитного імпорту товарів з України. З 5 червня 2025 року знову будуть застосовуватися правила, що діяли до вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Суспільне.

«Коли ми виграли вибори, одним із наших перших рішень було домогтися негайної корекції механізму ATM для запровадження деяких квот, але це був лише початок. Пізніше я разом зі своїми міністрами розпочав кампанію за те, щоб ЄС відмовився від механізму ATM, який лібералізував торгівлю з Україною», – сказав Туск

За словами політика, уряд хоче допомогти Україні у війні з Росією, але це не може бути зроблено коштом польських виробників, особливо фермерів.

«З 5 червня цього механізму не буде. Ми повертаємося до довоєнної ситуації, коли йдеться про прикордонні правила», – сказав Туск.

Він запевнив, що уряд піклуватиметься про польські економічні інтереси, навіть якщо вони «конфронтують» з українськими інтересами.

«У мене немає з цим проблем, бо ніхто не скаже мені, що я антиукраїнський, коли йдеться про українсько-російську війну», – сказав прем’єр.

Механізм АТМ, або «торгівельний безвіз» був введений Євросоюзом 4 червня 2022 року, щоб підтримати українських виробників та економіку в умовах, коли країна змушена оборонятися на тлі російської агресії.

Європейські фермери неодноразово протестували проти цієї програми Єврокомісії, адже, на їхню думку, українська продукція дешевша, і їм складно з нею конкурувати.

Водночас ЄС запровадив так звані коридори солідарності на сухопутних кордонах, щоб надати Україні можливість продовжувати експорт сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки в умовах блокування Росією чорноморських портів.

Агентство Телевидения Новости