На Харківщині оголосили штормове попередження: очікується гроза

У Харкові та області 21 травня очікуються грози. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки, негода триватиме до кінця доби.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 21 травня по місту та області очікуються грози», – йдеться в повідомленні.

Рівень небезпечності перший, жовтий.

За даними Укргідрометцентру, негода триватиме завтра в кількох областях. 22 травня вдень у західних та Вінницькій областях грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Агентство Телевидения Новости