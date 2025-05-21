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На Харківщині оголосили штормове попередження: очікується гроза

На Харківщині оголосили штормове попередження: очікується гроза

У Харкові та області 21 травня очікуються грози. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки, негода триватиме до кінця доби.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 21 травня по місту та області очікуються грози», – йдеться в повідомленні.

Рівень небезпечності перший, жовтий.

За даними Укргідрометцентру, негода триватиме завтра в кількох областях. 22 травня вдень у західних та Вінницькій областях грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Агентство Телевидения Новости

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