Один загиблий, двоє постраждалих: на Харківщині в районі Чугуєва автівка виїхала на зустрічку

21 травня близько 12:00 на автошляху Чугуїв-Мілове в Харківській області не розминулися Opel Zafira та Audi Q7. Одна людина загинула, двоє постраждалих в лікарні.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Opel не обрав безпечну швидкість руху, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем Audi.

Внаслідок ДТП на місці загинув 42-річний водій Opel. З травмами доставили до лікарні 60-річного водія Audi та його 49-річну дружину.

На місці події працює слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Агентство Телевидения Новости