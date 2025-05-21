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На Харківському напрямку росіяни атакують в районі Вовчанська та Малої Шапківки

На Харківському напрямку росіяни атакують в районі Вовчанська та Малої Шапківки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 21 травня. Триває 1183 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Від початку доби на фронті відбулося 65 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки агресора в районі Вовчанська та в бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили одну атаку ворога в районі Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень поблизу населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина у напрямку Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру та у Серебрянському лісі. Три боєзіткнення на даний час тривають.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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