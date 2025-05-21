Рятувальники показали наслідки обстрілів Харківщини: окупанти застосували КАБи та РСЗВ

Вдень 21 травня російські війська завдали ударів КАБами та РСЗВ по житловому сектору Куп’янського району, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок обстрілу Куп’янська сталися пожежі: горіли житловий будинок, господарча споруда, гараж та дровник.

У селищі Куп’янськ-Вузловий внаслідок удару КАБами зруйновано під’їзд триповерхового житлового будинку. За попередніми даними, одна людина загинула, ще четверо постраждали.

Надзвичайники працювали під загрозою повторних ворожих обстрілів. До ліквідації наслідків ударів залучали три відділення пожежно-рятувальної служби та медичний розрахунок ДСНС.

Агентство Телевидения Новости