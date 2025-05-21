У Харкові подовжили два маршрути громадського транспорту

Виконавчий комітет Харківської міськради 21 травня ухвалив рішення про зміни в русі громадського транспорту. Зокрема, подовжено маршрути №107 і №40, а експериментальний автобус №62 запрацює на постійній основі.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

На запити містян було подовжено автобусний маршрут №107 від вулиці Наталії Ужвій до залізничної станції «Основа».

Крім того, було ухвалене рішення про подовження тролейбусного маршруту №40 від проспекту Перемоги до пл. Конституції.

Також виконком затвердив введення автобуса №62 зі шляхом прямування від проспекту Жуковського до ст. м. «Держпром» через вул. Європейську, який кілька місяців тому був запущений як експеримент.

Агентство Телевидения Новости