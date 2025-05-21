На Харківщині викрили наркобізнес із «схронами» в квартирі та приватному будинку

Двоє харків’ян облаштували квартиру та приватний будинок для фасування та торгівлі канабісом. Правоохоронці вилучили понад кілограм наркотиків та обладнання – справу передали до суду.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, двоє чоловіків заробляли на життя, продаючи наркотики. Вони закупали канабіс гуртовими партіями, розфасовували його по згортках, а потім збували залежним особам.

Фігуранти організували «схрони» за місцями свого мешкання – у селищі Пересічне Солоницівської громади та у квартирі, розташованій по вул. Академіка Павлова в Харкові.

Обох чоловіків було затримано в порядку ст. 208 КПК України на початку квітня цього року. У ході обшуків за місцями їхнього мешкання виявлено та вилучено понад 1 кг канабісу, спеціальне обладнання, зокрема ваги та зіп-пакети, насіння для вирощування рослин та інші докази протиправної діяльності.

Прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного та 43-річного чоловіків за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Чоловіків судитимуть у Київському районному суді Харкова. Обвинуваченим загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости