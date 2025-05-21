У Харкові адвокат за 4000 доларів допомагав із ТЦК та організовував бронювання

Адвоката, який також очолює відділ комунального підприємства у Харкові, підозрюють у торгівлі впливом. За 4 тисячі доларів він обіцяв «вирішити» питання з військовим обліком і влаштувати знайомого на фіктивну посаду для бронювання.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, адвокат запропонував «допомогу» знайомому чоловіку, який не встиг вчасно оновити військово-облікові дані через перебування в іншому місті для догляду за своїм хворим батьком.

Отримавши цю інформацію, фігурант одразу озвучив свою «пропозицію»: дистанційне оновлення обліку без відвідування ТЦК та подальше оформлення на роботу до цього КП на фіктивну посаду «ІТ-спеціаліста» з можливістю отримання бронювання для відстрочки від призову під час мобілізації як працівника підприємства, що має важливе значення для забезпечення потреб територіальної громади Харкова.

Вже на першій зустрічі підозрюваний посилався на зв’язки з посадовцями ТЦК та керівництвом цього комунального підприємства, переконував у реальності впливу та наголошував, що без нього чоловік не зможе уникнути відповідальності.

9 грудня 2024 року він отримав від чоловіка 1000 доларів для найшвидшого оновлення військово-облікових даних.

Надалі адвокат почав вимагати ще 3000 доларів. Щоб посилити тиск, ділок повідомив чоловіку неправдиву інформацію, що на нього може чекати накладення двох штрафів по 17 000 грн та переконував, що лише за додаткову плату той уникне проблем.

В обмін на другу частину неправомірної вигоди підозрюваний пообіцяв передати військово-обліковий документ.

Під час зустрічі у Харкові він передав знайомому оригінал документа, виданого ТЦК, та отримав решту коштів – 3000 доларів. Правоохоронці затримали адвоката у порядку ст. 208 КПК України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває. Встановлюються інші учасники «схеми».

Чоловіку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Агентство Телевидения Новости