Аеророзвідка «Скіфа» виявила і знищила укриття з човном і мотоциклом росіян на Харківщині

Бійці 5-ї Слобожанської бригади НГУ виявили на Харківському напрямку залишки зруйнованих будівель, які російські загарбники використовували як укриття та схованку для техніки. Екіпаж ударних дронів «Томіко» знищив щонайменше трьох окупантів, мотоцикл і човен.

Про це повідомили у 5-ї Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

На Харківському напрямку аеророзвідники виявили розтрощену російськими загарбниками будівлю, в якій ворог намагався заховати моторний надувний човен та мотоцикл. Силами та засобами екіпажу «Томіко» ударних БпЛА по зазначеній цілі було нанесене вогневе ураження. Як показало подальше відеоспостереження, технічні засоби та мінімум троє російських загарбників були знищені.

Також на Харківському напрямку екіпаж ударних БпЛА «Tоміко» завдав удару по зруйнованій будівлі, в якій переховувалися окупанти. Як показало відеоспостереження, рух ворога не спостерігався, на місці удару зайнялась пожежа.





Агентство Телевидения Новости