У Харкові знесуть будинок на майдані Героїв Небесної Сотні, пошкоджений обстрілами

Харківський виконком визначив перелік потенційно небезпечних об’єктів, які підлягають демонтажу через ворожі обстріли. До списку внесено багатоквартирний будинок на майдані Героїв Небесної Сотні, 7, пошкоджений більш ніж на 81%.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Виконавчий комітет Харківської міської ради затвердив перелік потенційно небезпечних об’єктів, які підлягають демонтажу внаслідок ворожих обстрілів.

Згідно з рішенням, до списку увійшов один багатоквартирний житловий будинок на майдані Героїв Небесної Сотні, 7.

Об’єкт має пошкодження тримальних та огороджувальних конструкцій, що може спричинити аварійне обвалення. Ступінь пошкодження будівлі складає понад 81%.

Агентство Телевидения Новости