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У Харкові перекриють ділянку Полтавського Шляху через ремонт дороги
22 та 23 травня з 9:00 до 18:00 рух транспорту на частині вулиці Полтавський Шлях буде обмежений через ремонт дороги. Об’їзд організують зустрічною смугою.
Про це повідомили в Харківській міській раді.
Рух транспорту буде обмежено на ділянці від вулиці Олександра Лавренка до вулиці Дудинської.
За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення ремонту дорожнього покриття на вулиці Полтавський Шлях.
Для об’їзду закритої ділянки буде організовано двосторонній рух зустрічною смугою.