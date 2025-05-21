У Харкові перекриють ділянку Полтавського Шляху через ремонт дороги

22 та 23 травня з 9:00 до 18:00 рух транспорту на частині вулиці Полтавський Шлях буде обмежений через ремонт дороги. Об’їзд організують зустрічною смугою.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Рух транспорту буде обмежено на ділянці від вулиці Олександра Лавренка до вулиці Дудинської.

За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення ремонту дорожнього покриття на вулиці Полтавський Шлях.

Для об’їзду закритої ділянки буде організовано двосторонній рух зустрічною смугою.

Агентство Телевидения Новости