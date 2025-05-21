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У Харкові на два дні змінює маршрут трамвай №12

У Харкові на два дні змінює маршрут трамвай №12

Рух трамваїв №12 по узвозу Клочківському, проспекту Незалежності, вул. Трінклера, вул. Миколи Хвильового, вул. Мироносицькій, майдану Іподрому, на ділянці від вул. Клочківської до розворотного кола «Центральний парк», буде припинений з 9:00 до 16:00 22 та 23 травня.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з виконанням СКП «Харківзеленбуд» робіт з фарбування конструкцій пішохідного мосту на узвозі Клочківському.

У цей період трамвай №12 курсуватиме так:

частина 1: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська»;частина 2:  розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська –  розворотне коло «Іванівка».

На період відсутності трамвайного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус  №12 з наступним маршрутом: вул. Євгена Котляра (вокзал «Харків-Пасажирський») – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – узвіз Клочківський – пр. Незалежності – вул. Трінклера – вул. Миколи Хвильового – вул. Мироносицька – вул. Весніна – вул. Сумська – Центральний парк.

Агентство Телевидения Новости

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