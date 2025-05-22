У Харкові чоловік погрожував та вимагав гроші у матері: зловмиснику повідомили про підозру

Харківʼянину повідомлено про підозру у скоєнні домашнього насильства щодо літньої матері.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

За словами 77-річної потерпілої, чоловік неодноразово ображав її, погрожував фізичною розправою, вимагав гроші та застосовував фізичну силу. Жінка зверталася до Харківського районного управління поліції № 1 з заявами.

Працівниками сектору протидії домашньому насильству відділу превенції було складено три адміністративні протоколи за ст. 173-2 КУпАП. Протоколи направлено на розгляд до Київського районного суду Харкова, за результатами чого правопорушника притягнуто до адмінвідповідальності у вигляді штрафів.

Попри накладені стягнення, чоловік продовжував вчиняти насильницькі дії. У зв’язку з цим слідчими Харківського РУП № 1 було відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ, зазначають у поліції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк.

51-річному зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Агентство Телевидения Новости