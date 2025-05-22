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За побиття вчителя судитимуть військового харківського ТЦК: що йому загрожує

За побиття вчителя судитимуть військового харківського ТЦК: що йому загрожує

Прокурори завершили розслідування щодо військовослужбовця ТЦК, який побив вчителя історії під час перевірки документів у Харкові. За версією слідства, військовий діяв з хуліганських мотивів і з особливою зухвалістю.

Про це повідомляє Спецпрокуратура Східного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що інцидент стався у Харкові під час роботи мобільної групи з оповіщення військовозобов’язаних, коли обвинувачений перебував при виконанні службових обов’язків, під час перевірки документів вступив у словесний конфлікт із цивільною особою. Надалі, бажаючи продемонструвати власну значущість та діючи безпідставно, з хуліганських спонукань і з проявом особливої зухвалості, умисно завдав потерпілому тілесних ушкоджень.

Прокурори Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону закінчили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця одного з ТЦК за фактом вчинення насильницьких дій стосовно військовозобов’язаного, що відбулося 11 травня у Харкові.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 КК України.

Агентство Телевидения Новости

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