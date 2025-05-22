У Харкові на місці ремонту дороги на Холодній Горі утворився величезний затор

Сьогодні та завтра, 22 та 23 травня, 9:00 до 18:00, у Харкові обмежено рух транспорту на вулиці Полтавський Шлях, а саме на ділянці від вулиці Олександра Лавренка до вулиці Дудинської.

Про ремонт напередодні повідомляли у Харківській міській раді.

Ремонтна техніка працює сьогодні на смугах руху від виїзду до міста в напрямку станції метро «Холодна Гора».

Для об’їзду закритої ділянки організовано двосторонній рух зустрічною смугою.

Агентство Телевидения Новости