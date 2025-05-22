Харківські патрульні врятували пораненого собаку

У Харкові патрульні разом із працівниками служби порятунку тварин допомогли пораненому собаці, якого знайшли в канаві. Після надання допомоги тварину відвезли до ветклініки – тепер їй шукають новий дім.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Інцидент стався днями, коли до поліції звернулася небайдужа харків’янка. Вона повідомила, що поблизу дороги помітила собаку, який лежав у канаві та мав видимі поранення.

На місце прибули патрульні Дмитро Атльотов і Марина Підлужна. Вони викликали службу порятунку тварин і разом із фахівцями обережно витягли пса з канави. Після цього собаку доставили до спеціалізованої ветеринарної клініки.

За словами патрульних, тварина отримає належне лікування, а після одужання для неї шукатимуть нових турботливих господарів.

Агентство Телевидения Новости