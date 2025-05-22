На Харківщині звели понад 400 оборонних споруд із 2022 року, – Синєгубов

На Куп’янському напрямку залишається складна безпекова ситуація – російські війська щодня завдають авіаударів по житлових кварталах. У місті залишається приблизно 1600 людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами очільника ОВА, ворог не втратив своїх амбіцій щодо Харківщини.

«Приймаються необхідні рішення щодо посилення обороноздатності Харківщини. Не припиняємо роботу над оборонними укріпленнями. Починаючи з 2022 року звели понад 400 споруд», – зазначив Синєгубов.

На Куп’янському напрямку ситуація важка. Ворог щодня б’є авіабомбами по житловій забудові. У місті залишається приблизно 1600 людей, зокрема на лівому березі, що ближче до ворога, – 98 жителів.

«Постійно наголошуємо, що потрібно евакуюватися. Усім, хто цього потребує, надаємо місця для тимчасового проживання та всю необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости