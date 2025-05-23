Поліція документує наслідки обстрілів Харківщини

Під ударами окупантів перебували Куп’янський, Харківський та Чугуївський райони.

Проти мирного населення росіяни застосували керовані авіабомби, РСЗВ та БпЛА, повідомляє поліція Харківської області.

Внаслідок обстрілів росіян пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди та автомобілі.

У Чугуївському районі БпЛА влучили в приміщення підприємства. Пошкоджені будівлі установи та автомобілі.

Вранці 23 травня у селищі Печеніги через ворожі удари БпЛА дістав поранення чоловік 1959 року народження.

22 травня поліцейські здійснили 50 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 28 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 24 774 воєнних злочинів, скоєних на території області.

Агентство Телевидения Новости