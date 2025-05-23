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На Харківщині внаслідок удару БпЛА постраждав чоловік, його госпіталізовано

На Харківщині внаслідок удару БпЛА постраждав чоловік, його госпіталізовано

За даними слідства, 23 травня близько 4:00 ударні безпілотники ворога поцілили по селищу Печеніги Чугуївського району.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Пошкоджено будівлі та майно цивільних підприємств. Виникли пожежі.

66-річний охоронець одного з підприємств, що було під ударом, отримав поранення та гострий шок. Його госпіталізували до лікарні.

Попередньо встановлено, що для атаки збройні сили рф використали БпЛА «Герань-2».

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять комплексні процесуальні дії з метою належної фіксації та розслідування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости

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