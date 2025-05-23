У неділю не буде світла у мешканців частини Слобідського району Харкова

У неділю, 1 червня частину Слобідського району знеструмлять через ремонтні роботи.

Про це повідомляє Харківобленерго.

«У зв`язку з невідкладними роботами у неділю, 1 червня, з 8:00 до 18:00 будуть знеструмлені частина споживачів у Слобідському районі Харкова», – наголошують у Харківобленерго.

Адреси знеструмленої частини:

вул. Ковтуна: б. 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 40А;вул. Мухачова: б. 3, 16, 18, 20, 22, 24;вул. Тепловозна: б. 2, 3, 4, 5А, 6;вул. Морозова: б. 1, 3, 5;вул. Дизельна: б. 1, 1А, 2, 16;вул. Черноморська: б. 1, 2, 3, 5.

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