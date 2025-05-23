У росії розбився гелікоптер Мі-8, екіпаж загинув: відео
У російській Орловській області 23 травня розбився вертоліт Мі-8. На місці авіакатастрофи виникла пожежа, працюють екстрені служби.
Про це пишуть росЗМІ.
За попередніми даними, загинули пілот і бортмеханік. Місцеві жителі повідомляють, що перед падінням вертоліт різко знижувався. Борт летів у бік Смоленської області, на аеродром базування у Вяземському районі.
Мі-8 впав на територію занедбаного хімічного підприємства на околиці селища Наришкіно. Відстань від приватних житлових будинків – не більше кілометра.
Офіційної інформації про пасажирів наразі немає. Причиною аварії міг стати відмова двигуна.