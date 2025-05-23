Рятувальники показали наслідки атаки дронів на селищі Печеніги на Харківщині

Вранці 23 травня російські війська завдали ударів безпілотниками по селищу Печеніги Чугуївського району. За різними адресами виникли масштабні пожежі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На території одного підприємства загорілися конструктивні елементи зруйнованих адміністративної, виробничої та складської будівель. Загальна площа займання становила близько 100 кв. м. Попередньо, постраждала одна людина.

На іншому об’єкті вогонь охопив двоповерхову адмінбудівлю та вантажний автомобіль. Площа пожежі склала 800 кв. м. Вогнем пошкоджені 11 вантажівок, три трактори та три автобуси. Обійшлося без жертв.

Рятувальники працювали на місцях під загрозою повторних обстрілів.

Агентство Телевидения Новости