Харківський військовий шпиталь отримає КТ: зібрано понад 31 мільйон гривень

На комп’ютерний томограф для Військово-клінічного медичного центру Північного регіону вдалося зібрати понад 31 мільйон гривень.

Про це повідомляється на сторінці медзакладу Шпиталь Харків у Facebook.

16,6 мільйона гривень надійшли завдяки благодійному збору, організованому фондом Сергія Притули. Ще 15 мільйонів виділила Харківська міська рада з бюджету громади.

«Це кошти міського бюджету. Я вдячний всім, хто заробив ці гроші. Це наш обов’язок – допомагати шпиталю, де рятують життя наших захисників», – сказав мер Харкова Ігор Терехов під час візиту до медзакладу.

Збір офіційно закрито, кошти вже на рахунках шпиталю. Як зазначив начальник закладу Едуард Хорошун, закупівля томографа буде відкритою та прозорою – оголосять тендер, визначать постачальника, проведуть монтаж і налаштування обладнання.

Процес закупівлі триватиме орієнтовно від 2,5 до 3 місяців. За словами заступника начальника шпиталю В’ячеслава Курінного, апарат потребує спеціального приміщення з баритовим покриттям, яке захищає від опромінення.

Усі етапи – від тендеру до першої томографії – організатори обіцяють висвітлювати публічно.

Агентство Телевидения Новости