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Серед 390 звільнених під час обміну «1000 на 1000» українців – 14 жителів Харківщини

Серед 390 звільнених під час обміну «1000 на 1000» українців – 14 жителів Харківщини

Сьогодні, 23 травня, в межах обміну полоненими в форматі «1000 на 1000» між Україною та рф із російського полону повернулися 390 українців, 14 з яких – із Харківщини.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед українців, яких вдалося повернути додому під час першого етапу масштабного обміну, – 14 жителів Харківської області. Вісім воїнів з Харкова, два захисники – з Ізюмського та два з Куп’янського районів, один з Богодухівського району та один – із Чугуївського.

Нагадаємо, з російського полону сьогодні повернулося 390 громадян – 270 військовослужбовців та 120 цивільних. Серед звільнених захисників – бійці Збройних Сил України, зокрема ВМС, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Вони обороняли Україну на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках і брали участь у боях у Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Агентство Телевидения Новости

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