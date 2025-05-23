Росіяни вдарили по Чугуєву з РСЗВ «Торнадо-С»: дані прокуратури

Сьогодні, 23 травня, близько 16:00, збройні сили рф завдали удару по місту Чугуїв Харківської області. Загинула 32-річна жінка.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зазнали поранень двоє людей: 58-річний чоловік та 67-річна жінка, яка під час атаки перебували на городі. Обох потерпілих ушпиталили. Попередньо встановлено, що російська армія застосувала для атаки на місто РСЗВ «Торнадо-С» з касетною бойовою частиною. Пошкоджено приміщення підприємства, приватні домоволодіння, авто.

Також о 17:30 внаслідок удару БпЛА по Купʼянську вибухове поранення дістала 49-річна жінка. Постраждалу доставили до лікарні.

О 15:50 безпілотник, попередньо, типу «Ланцет», поцілив по селищу Старий Салтів Чугуївського району. Тілесні ушкодження дістали двоє чоловіків.

За процесуального керівництва Купʼянської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости