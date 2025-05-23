На понад три дні обмежать рух на ділянці проспекту Героїв Харкова

Рух транспорту на проспекті Героїв Харкова в районі перехрестя з вулицею Військовою буде обмежений з 8:00 24 травня до 20:00 27 травня.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення КП «Харківські теплові мережі» ремонтних робіт у районі будинку №52 на пр. Героїв Харкова.

Пропуск транспорту здійснюватиметься вільними від виконання робіт смугами руху.

Також буде припинений рух трамваїв на пр. Героїв Харкова, на ділянці від майдану Захисників України до майдану Конституції. У зв’язку з цим трамваї курсуватимуть за зміненими маршрутами:

№5: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;

№6: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602 мікрорайон».

На час відсутності трамвайного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус за таким маршрутом: ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбусів) – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – узвіз Соборний – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбусів). Графік руху автобуса: з 7:00 до 19:00.

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