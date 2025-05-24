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Вранці окупанти атакували Ізюм на Харківщині: сталася пожежа

Вранці окупанти атакували Ізюм на Харківщині: сталася пожежа

Вранці 24 травня ворог здійснив комбіновану ракетно-дронову атаку міста Ізюм.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Сталась пожежа на площі 100 м кв. Пошкоджені 4 приватних будинки та будівля медичної установи.

За попередніми даними постраждалих немає, зазначають рятувальники.

Близько 16:00 російські війська завдали ударів касетними боєприпасами з РСЗВ по м. Чугуїв. Внаслідок обстрілу 1 людина загинула, 2 постраждали. За різними адресами виникли 2 пожежі.

На території одного з приватних домоволодінь горіли домашні речі в літній кухні на площі 5 м кв., пошкоджено скління вікон 3 приватних будинків.

За іншою локацією сталось загоряння покрівлі складської будівлі приватного підприємства на площі 600 м кв. До ліквідації наслідків російського терору залучались 28 рятувальників та 8 одиниць техніки.

Приблизно в цей же час ворожа авіація скинула 3 керовані бомби на село Вільхуватка Куп’янського району, спричинивши руйнацію однієї та пошкодження ще двох приватних осель.

На місці зруйнованого будинку виникла пожежа. Горіли уламки будівельних конструкцій на площі 50 м кв. Внаслідок обстрілу загинула 78-річна жінка, ще 2 жінки отримали поранення. Тіло загиблої деблокували з-під завалів рятувальники ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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