Четверо загиблих та шість постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у місті Куп’янськ загинули два 60-річні чоловіки, постраждав 49-річний чоловік; у місті Чугуїв загинула 33-річна жінка, постраждали 58-річний чоловік і 67-річна жінка; у селищі Старий Салтів постраждали чоловіки 45 і 47 років; у селі Вільхуватка загинула 78-річна жінка, постраждали жінки 61 і 80 років.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️3 ракети;▪️4 КАБ;▪️2 fpv-дрони;▪️ 6 БпЛА типу «Герань-2»;▪️ 9 БпЛА (тип уточнюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у Куп’янському районі пошкоджено 10 приватних будинків, будівля комунального підприємства, 2 авто, складське приміщення;

▪️у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, складське приміщення, автокран;

▪️в Ізюмському районі пошкоджено 3 приватні будинки.

Упродовж минулої доби зафіксовано 202 бойові зіткнення.

▪️ на Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Дворічна.

▪️ на Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. ЗСУ зупинили штурмові дії противника у районах Колісниківки, Кругляківки та Загризового.

Агентство Телевидения Новости