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Четверо загиблих та шість постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Четверо загиблих та шість постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у місті Куп’янськ загинули два 60-річні чоловіки, постраждав 49-річний чоловік; у місті Чугуїв загинула 33-річна жінка, постраждали 58-річний чоловік і 67-річна жінка; у селищі Старий Салтів постраждали чоловіки 45 і 47 років; у селі Вільхуватка загинула 78-річна жінка, постраждали жінки 61 і 80 років.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️3 ракети;▪️4 КАБ;▪️2 fpv-дрони;▪️ 6 БпЛА типу «Герань-2»;▪️ 9 БпЛА (тип уточнюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у Куп’янському районі пошкоджено 10 приватних будинків, будівля комунального підприємства, 2 авто, складське приміщення;

▪️у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, складське приміщення, автокран;

▪️в Ізюмському районі пошкоджено 3 приватні будинки.

Упродовж минулої доби зафіксовано 202 бойові зіткнення.

▪️ на Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Дворічна.

▪️ на Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. ЗСУ зупинили штурмові дії противника у районах Колісниківки, Кругляківки та Загризового.

Агентство Телевидения Новости

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