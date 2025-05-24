Силами ППО цієї ночі знешкоджено шість балістичних ракет та 245 БпЛА

Українські військові збили вночі шість балістичних ракет та знешкодили 245 російських безпілотників.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

У ніч на 24 травня (із 20:30 23 травня) противник здійснив удар по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрог, Єйськ, Брянськ – рф., ТОТ Криму. Атаковано Київ, Дніпровщина, Одещину та Запорізьку область, – йдеться у повідомленні.

Також протягом ночі ворог атакував 250 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Криму.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (Київ) та знешкоджено 245 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 128 — збито вогневими засобами ураження, 117 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Основний напрямок ворожої атаки — столиця України місто Київ, зазначили військові.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина та Запоріжжя.

Агентство Телевидения Новости