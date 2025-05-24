П’яний водій на Харківщині пропонував патрульним хабаря

П’яний водій на Харківщині намагався «вирішити питання» за 10 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

В травні працівники відділення поліції №1 (м. Валки) Богодухівського РВП зупинили 60-річного мешканця Валківської громади, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Під час складання адміністративного протоколу за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, чоловік запропонував поліції хабар у розмірі 10 тисяч гривень, аби уникнути відповідальності.

Правоохоронці попередили водія про кримінальну відповідальність за спробу підкупу службової особи, однак чоловік продовжував наполягати на «вирішенні питання на місці».

За процесуального керівництва Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури слідчі відділення поліції № 1 повідомили правопорушнику про підозру за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости