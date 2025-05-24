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Вночі окупанти обстріляли Харківщину: пошкоджено будинки, спалахнула пожежа

Вночі окупанти обстріляли Харківщину: пошкоджено будинки, спалахнула пожежа

Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів окупантів по Чугуївщині.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 23 травня близько 23:50 російська армія здійснила обстріл села Зарічне Чугуївського району. Пошкоджено житлові будинки та авто. Попередньо, війська рф вдарили по селу з РСЗВ.

В ніч на 24 травня у селі Василівка на Чугуївщині ударний безпілотник ворога поцілив по господарському приміщенню біля приватного житлового сектора, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Внаслідок вказаних атак постраждалих осіб немає, зазначають у прокуратурі.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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