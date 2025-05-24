Вночі окупанти обстріляли Харківщину: пошкоджено будинки, спалахнула пожежа
Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів окупантів по Чугуївщині.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 23 травня близько 23:50 російська армія здійснила обстріл села Зарічне Чугуївського району. Пошкоджено житлові будинки та авто. Попередньо, війська рф вдарили по селу з РСЗВ.
В ніч на 24 травня у селі Василівка на Чугуївщині ударний безпілотник ворога поцілив по господарському приміщенню біля приватного житлового сектора, внаслідок чого спалахнула пожежа.
Внаслідок вказаних атак постраждалих осіб немає, зазначають у прокуратурі.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).