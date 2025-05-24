Кількість Центрів життєстійкості на Харківщині збільшиться

Центри життєстійкості є ключовими інструментами підтримки громад, зокрема у питаннях доступу до соціальних послуг, психосоціальної допомоги, інклюзивності та безбар’єрності.

Про це повідомляє ХОВА.

На сьогодні в Харківській області функціонує дев’ять Центрів життєстійкості:• шість центрів створено за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у Балаклійській, Богодухівській, Валківській, Чугуївській, Кегичівській та Пісочинській громадах;• ще три відкрито в межах експериментального проєкту Міністерства соціальної політики України у Златопільській, Харківській та Циркунівській громадах, зазначили в адміністрації.

Найближчим часом Центр життєстійкості розпочне роботу в місті Лозова. Також 2 Центри за підтримки ЮНІСЕФ відкриються при центрах дитини та сімʼї у Краснокутській і Зміївській громадах.

У Центрах життєстійкості жителі регіону отримують комплексні послуги з соціальної підтримки. Висококваліфіковані працівники установ здійснюють соціальний супровід сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, соціальну профілактику, консультування.

В Центрах облаштовані кабінети фахівців з супроводу ветеранів війни та демобілізованих.

Від початку поточного року послугами Центрів на Харківщині скористалися майже 10 тисяч осіб, з них понад 7,2 тисячі отримали психосоціальну підтримку та допомогу.

Агентство Телевидения Новости