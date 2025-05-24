Серед 307 звільнених під час обміну «1000 на 1000» українців – 30 жителів Харківщини

З російського полону повернулися ще 30 українських захисників з Харківщини.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Серед звільнених з полону 30 воїнів із Харківської області: 12 з Харкова, два з Чугуївського району, три з Харківського району, два з Ізюмського району, чотири захисники з Богодухівського району, два з Лозівського району, один захисник з Берестинського району та по одному з міст Дергачі, Ізюм, Богодухів та Лозова.

Нагадаємо, сьогодні Україна повернула з російського полону ще 307 захисників.

Наймолодшому звільненому військовослужбовцю – 25 років, найстаршому – 61 рік.

Агентство Телевидения Новости