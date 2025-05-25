На Харківщині прикордонники знищили «Сонцепьок» та пускову установку «Молнія»

У Харківській області дрони «Феніксу» вполювали ТОС-1А «Сонцепьок» та пускову установку БпЛА «Молнія»

Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Оператори дронів РУБпАК «Фенікс» в ході бойових вильотів знищили важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Сонцепьок» та пускову установку ворожих БпЛА «Молнія».

Також українські захисники завдали ударів по вантажних автомобілях, УАЗ-452, а також укриттях противника.

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