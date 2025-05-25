Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:20
Просмотров: 51

На Харківщині прикордонники знищили «Сонцепьок» та пускову установку «Молнія»

На Харківщині прикордонники знищили «Сонцепьок» та пускову установку «Молнія»

У Харківській області дрони «Феніксу» вполювали ТОС-1А «Сонцепьок» та пускову установку БпЛА «Молнія»

Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Оператори дронів РУБпАК «Фенікс» в ході бойових вильотів знищили важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Сонцепьок» та пускову установку ворожих БпЛА «Молнія».

Також українські захисники завдали ударів по вантажних автомобілях, УАЗ-452, а також укриттях противника.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 