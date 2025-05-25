На Харківському та Куп’янському напрямках за добу відбулося десять боїв

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 1 травня. Розпочалася 1187 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 204 бойових зіткнення. Противник завдав двох ракетних та 97 авіаційних ударів, застосував вісім ракет та скинув 138 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5461 обстріл, зокрема 129 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 2600 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Кутьківка та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. ЗСУ відбивали штурмові дії противника в напрямках Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ у районах населених пунктів Копанки, Липове, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в бік Карпівки, Григорівки, Греківки, Ольгівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости